В Иране протестующие подожгли здание Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом со ссылкой на иранские источники сообщает группа Би-Би-Си News в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В настоящее время некоторые улицы Тегерана перекрыты, демонстранты поджигают транспорт. Слышатся звуки стрельбы. Протестующие скандируют антиправительственные лозунги.

По имеющейся информации, на помощь полиции направлены армейские подразделения.

8 января сообщалось, что участники беспорядков в Иране устроили погром в святыне в деревне Банхалан провинции Илам.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее иранские власти отключили интернет на всей территории страны.