Очереди на подходах к Крымскому мосту ликвидированы

Автомобильные пробки с двух сторон перед Крымским мостом устранены

По состоянию на 01:00 по московскому времени очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи были устранены. Об этом сообщает Telegram-канал, оперативно отслеживающий ситуацию у моста.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — говорится в сообщении.

В 23:00 сообщалось, что очередь на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи сократилась до 136 автомобилей, при этом со стороны Тамани ее не было.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона совместно с Правительством РФ работают над устранением многочасовых пробок перед Крымским мостом к лету 2025 года. По его словам, была создана рабочая группа, в которую вошли вице-премьеры Виталий Савельев и Дмитрий Чернышенко.

Глава региона подчеркнул, что ожидается сокращение пребывания в очередях. Аксенов не стал называть точные цифры, однако подчеркнул, что власти хотят сделать все возможное для комфорта туристов.

Ранее сообщалось, что турпоток в Крым вырос более чем на 65%.