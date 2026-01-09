Стоимость евро на Украине впервые превысила 50 гривен

Курс евро на Украине впервые в истории превысил 50 гривен, составив 50,1762 гривны за евро. Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Украины по курсу гривны на пятницу, 9 января.

Курс доллара, при этом, составил 42,9904 гривны, что также является рекордным показателем.

Отмечается, что на ослаблении украинской валюты настаивают кредиторы из Международного валютного фонда в связи с тем, что это спровоцирует увеличение поступлений в бюджет в гривневом эквиваленте от экспорта, таможенных платежей, а также от финансовой поддержки со стороны западных партнеров в долларах и евро.

В ме 2025 года сообщалось, что глава Нацбанка Украины Андрей Пышный рассматривает возможность перехода от доллара США к евро на фоне раздробленности мировой торговли и укрепления связей с Европой. Потенциальное вступление в Европейский союз, усиление роли союза в обеспечении обороноспособности Киева, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли вынуждают Нацбанк пересмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара, рассказал Пышный.

Ранее стало известно, что обслуживание долга обойдется Украине в 1,19 триллиона гривен в год.