В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Душанбе в течение нескольких секунд происходило землетрясение небольшой силы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, отслеживающего сейсмическую активность в Центральной Азии,

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 2:14 по душанбинскому времени (0:14 мск). Эпицентром толчков стала территория Горно-Бадахшанской автономной области на востоке Таджикистана.

На момент публикации информация о пострадавших и разрушениях в результате явления не поступала.

7 января у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр землетрясения находился вблизи острова Минданао в 27 км от города Сантьяго, а его очаг залегал на глубине 58 км. При этом угроза цунами не объявлялась.

6 января сообщалось, что девять человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло на западе Японии. Травмы разной степени тяжести получили жители префектур Симанэ, Тоттори, Окаяма и Хиросима.

