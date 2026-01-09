Размер шрифта
Трамп заявил, что решение по Тайваню будет принимать Си Цзиньпин

Трамп: Си Цзиньпину решать, что предпринять в отношении Тайваня
Evelyn Hockstein/Reuters

Принимать решение по Тайваню предстоит китайскому лидеру Си Цзиньпину. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете The New York Times.

Отвечая на вопрос журналистов о действиях Китая в отношении Тайваня, глава Белого дома отметил, что решать эту проблему предстоит Си Цзиньпину.

При этом Трамп подчеркнул, что будет крайне недоволен попыткой использования силы Пекином и уже довел эту позицию до председателя КНР.

До этого президент США выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин не решится на проведение военной операции в отношении Тайваня в период его президентства.

5 января научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Сунь Чэнхао в разговоре с Bloomberg заявил, что свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет воспринято в мире как «суровый урок силовой политики», а для глобальных игроков вроде Китая этот шаг «ускоряет более широкую тенденцию к перестройке глобального порядка». В материале уточнялось, что модель Трампа может «послужить образцом» для Китая по отношению к Тайваню или для России по отношению к Украине.

Ранее Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем. 

