Посол рассказал, кого Россия рассматривает как кандидата на вступление в БРИКС

Томихин: РФ рассматривает Таиланд как сильного кандидата на вступление в БРИКС

Россия рассматривает Таиланд как сильного кандидата на присоединение к БРИКС. Об этом сообщил российский посол в Бангкоке Евгений Томихин газете «Известия».

Он напомнил, что Таиланд 1 января получил статус государства-партнера объединения, и с тех пор власти страны заявили, что будут стремиться к полноправному членству. В

Данный вопрос решается консенсусом участников объединения. Официальные комментарии на эту тему будет делать Индия, которая в этом году председательствует в БРИКС, подчеркнул посол.

«Что касается России, то мы с самого начала рассматривали Таиланд в качестве сильного кандидата на присоединение к БРИКС», — сказал Томихин.

В 2025 году к БРИКС как страны-партнеры, помимо Таиланда, присоединились Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Уганда, Узбекистан. Полноправным его членом стали Индонезия, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Ранее президент Франции призвал избежать противопоставления БРИКС и G7.