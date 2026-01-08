Трамп не исключил необходимость сделать выбор между НАТО и Гренландией

Трамп заявил, что может встать выбор между НАТО и Гренландией

Американский президент Дональд Трамп в интервью газете New York Times не стал давать прямой ответ на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или взять под контроль Гренландию.

Как пишет издание, когда главу Белого дома спросили об этом, Трамп отказался ответить прямо, но «признал, что это может быть выбор».

«Он дал понять, что трансатлантический альянс, по сути, является бесполезным без Соединенных Штатов в его основе», — сказано в материале.

До этого министерство обороны Дании пригрозило, что датские солдаты в случае вторжения США в Гренландию «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы». Тем временем Евросоюз работает над планом сдерживания США из-за стремления Вашингтона взять датский остров под контроль. По информации Politico, рассматривается несколько вариантов действий Европы, которые включают компромисс, а также силовой и экономический ответы. Перспектива конфликта может привести к сильной деградации НАТО, «если не к его концу», предупредила The Washington Post.

Ранее в России оценили стоимость покупки Гренландии.