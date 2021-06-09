В МИД назвали условие для восстановления работы посольств США

Москва готова восстановить работу американских посольств «хоть на следующий день» после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если Вашингтон проявит соответствующий настрой. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА «Новости».

«Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях», — сказал Рябков.

В то же время дипломат подчеркнул, что пока Вашингтон не волнует этот вопрос, а все российские призывы не встречают отклика в американской администрации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что США решили приостановить деятельность генконсульства в Екатеринбурге без какого-либо влияния извне. До Соединенные Штаты закрыли консульства во Владивостоке и Екатеринбурге