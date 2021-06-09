В МИД рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена ответит на многие вопросы. Об этом пишет РИА «Новости».

«С ней связываются очень серьезные ожидания. Это действительно важнейшее событие международного календаря, и это событие, как мы надеемся, принесет с собой ответы на многие вопросы», — сказал он.

Рябков также подчеркнул, что больше не получится работать в той системе координат, в которой находились отношения Москвы и Вашингтона. В связи с этим он призвал американскую администрацию ответственно подойти к вопросу урегулирования отношений с российской стороной. Дипломат заверил, что РФ готова работать с США над новым уравнением безопасности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве не ожидают, что на саммите Путина и Байдена удастся достичь каких-то прорывных договоренностей.

До этого Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.