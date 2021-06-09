В Евросоюзе согласовали продление санкций против Крыма

Постоянные представители стран Европейского союза на заседании 9 июня согласовали продление еще на год санкций «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

Отмечается, что соответствующее решение будет утверждено 18 июня на заседании Совета министров экономики и финансов Евросоюза.

Антироссийские санкции значились в числе пунктов повестки заседания постпредов, не требующих обсуждения. Теперь ограничительные меры должны утвердить страны-члены ЕС, потом технически санкции должны окончательно оформить. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС не позднее 23 июня.

В данном случае речь идет об ограничении экономических отношений Евросоюза с Крымом и Севастополем. Последний раз санкции продлевались год назад до 23 июня 2021 года. Так, физлица и организации в ЕС не могут импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.