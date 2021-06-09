МИД заявил, что отношения России с Евросоюзом оказались на «нулевой точке»

Отношения России и Евросоюза оказались на нулевой точке. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, которого цитирует РИА Новости.

«Это нулевая точка, которая не позволяет двигаться вперед. И нынешнее положение вещей противоречит глубинным интересам самих европейцев», — заявил Грушко.

По словам дипломата, в настоящее время растет осознание ненормальности нынешних отношений России и ЕС — опыт прошлых лет показывает, что было «накоплено много позитивного», объемы торговли и взаимных инвестиций были высокими, а двусторонние саммиты проводились регулярно. Однако, эти отношения стали «заложником политического решения ЕС увязать их с выполнением минских соглашений».

Россия не хотела бы появления новых разделительных линий в связях с Европой, добавил Грушко.

В марте Грушко сообщал, что никаких договоренностей о проведении заседаний Совета Россия — НАТО не было, контакты по военной линии полностью оборваны.

Ранее, президент России Владимир Путин отметил в разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, что Россия и ЕС остаются друг для друга значимыми партнерами, но нынешнее состояние связей нельзя считать удовлетворительным.