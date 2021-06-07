Байден пригласил Зеленского в США

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский лидер пригласил украинского коллегу приехать с визитом в Вашингтон. Об этом пишет РИА «Новости».

«Он также заявил президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности принять его в Белом доме, в Вашингтоне, нынешним летом после того как вернется из Европы», — приводятся слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Он также рассказал, что Байден заверил Зеленского в намерении отстаивать интересы Украины на предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее СМИ писали, что в Белом доме передумали устраивать встречу президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Отмечается, что переговоры американского и украинского лидеров были отсрочены из-за смены руководства «Нафтогаза» (украинская госкомпания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа). Также источник портала в Белом доме рассказал, что в администрации Байдена обеспокоены тем, что этот шаг ведет к отказу украинского президента от усилий по борьбе с коррупцией.