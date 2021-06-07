В Госдуме хотят законодательно закрепить отчетность депутатов перед избирателями

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что нижняя палата парламента планирует законодательно закрепить отчетность депутатов перед избирателями.

«Предложение формализовать отчеты депутатов перед гражданами — правильное. Но надо обсудить, как именно эта норма будет реализована. Мы должны проработать механизм обратной связи депутатов с избирателями, повысив ответственность депутата перед гражданами. Чтобы через отчеты была возможность задать вопросы и найти пути их решения», — заявил Володин.

По его словам, данная норма должна работать на повышение качества власти. Также важно проработать идею со всеми фракциями, уточнил парламентарий.

Ранее, инициативу по такой норме озвучил заместитель секретаря генсовета «Единой России», глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Президент Владимир Путин поддержал идею о регулярных отчетах депутатов.