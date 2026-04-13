Суд в Москве оштрафовал театр Наташи Королевой

Соцфонд России с помощью суда взыскал с «Музыкального театра под руководством Наталии Королевой» штраф за непредставление сведений. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

В документах говорится, что отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области обратилось в суд, прося выдать судебный приказ о штрафе в размере 500 рублей за непредставление в установленный срок сведений, которые необходимы для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета.

Суд полностью удовлетворил заявление Соцфонда. Также театр Наташи Королевой заплатит еще восемь тысяч рублей госпошлины.

