В России ужесточили правила продажи ряда лекарственных препаратов

Минздрав России включил три лекарственных препарата в перечень предметно-количественного учета, тем самым ужесточив правила их продажи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министерства.

Согласно документу, в соответствующий список были внесены: Габапентин (противоэпилептическое средство), Баклофен (используется для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях), Дицикловерин+Парацетамол (обезболивающее).

В апреле Федеральная антимонопольная служба РФ снизила цены на семь жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В России с 1 марта вступил в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Также запрет касается лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки «Честный знак» или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения.

