Россиянам рассказали, сколько денег хранить в долларах

Инвестстратег Бахтин: россиянам оптимально держать в валюте 30% сбережений
Россиянам оптимально держать в валюте 30–40% сбережений, чтобы снизить потери при резких колебаниях курса рубля. Такое мнение высказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Ретроспективно рубль уже не раз проходил через периоды ослабления, поэтому у населения нет иллюзий относительно долгосрочной устойчивости национальной валюты. Кроме того, россияне привыкли в периоды геополитической нестабильности и внешних потрясений держать часть накоплений в валюте. Такой подход можно назвать оправданным. Доля валютных активов на уровне 30–40% позволяет минимизировать потери в случае курсовых скачков. Нынешние уровни подходят для формирования или доформирования таких позиций», — отметил Бахтин.

При этом эксперт посоветовал делать ставку не столько на наличную валюту, сколько на валютные и квазивалютные инструменты. К первым он отнес вклады в юанях, дирхамах и юаневые облигации российских компаний. Среди квазивалютных инструментов эксперт выделил замещающие облигации и золото.

По данным Investing.com, курс доллара 10 апреля опускался до 77 рублей, на международном рынке Forex — до 75 рублей. Что будет с долларом дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали рубль излишне крепким.

 
