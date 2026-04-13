Трамп заявил, что ему все равно, вернется ли Иран к переговорам с США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему все равно, вернется ли Тегеран к переговорам с Вашингтоном. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне все равно, вернутся они [к переговорам] или нет. Если они не вернутся, меня это устраивает», — сказал глава Белого дома.

Так американский лидер отреагировал на вопрос журналистов о том, как долго он будет ждать возвращения Ирана за стол переговоров.

Кроме того, по словам Трампа, Вашингтон «был очень дружелюбным», так как американские войска «не стали разрушать слишком много мостов — только один».

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять условия. В Тегеране, в свою очередь, сообщили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава государства выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

Ранее США назвали дату начала полной морской блокады Ирана.