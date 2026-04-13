Рекрутер на СВО рассказал о добровольцах из-за границы

Рекрутер: желающие отправиться на СВО звонят из Бразилии, Индонезии и Ливана

По российским объявлениям о наборе бойцов в зону СВО звонят даже иностранцы, которые не говорят по-русски, рассказал «Газете.Ru» один из рекрутеров, занимающихся поиском добровольцев.

«Из-за границы тоже звонят, кто-то с переводчиком, кто-то на ломаном русском, мне звонили из Египта, Индонезии, Ливана, Бразилии. Там главное условие [для вербовки] — только страны, с которыми у России есть визовый режим», — поделился он.

В то же время рекрутер добавил, что далеко не все, кто обзванивает такие объявления, в итоге действительно заключают контракт.

«Реальных иностранных наемников очень мало, я лично ни одного до контракта не доводил», — уточнил вербовщик.

Сколько получают рекрутеры за каждого приведенного добровольца, какие планы по числу привлеченных контрактников должны выполнять госпредприятия и из каких регионов России чаще всего звонят желающие — в материале «Газеты.Ru».

