Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Рекрутер на СВО рассказал о добровольцах из-за границы

Константин Михальчевский/РИА Новости

По российским объявлениям о наборе бойцов в зону СВО звонят даже иностранцы, которые не говорят по-русски, рассказал «Газете.Ru» один из рекрутеров, занимающихся поиском добровольцев.

«Из-за границы тоже звонят, кто-то с переводчиком, кто-то на ломаном русском, мне звонили из Египта, Индонезии, Ливана, Бразилии. Там главное условие [для вербовки] — только страны, с которыми у России есть визовый режим», — поделился он.

В то же время рекрутер добавил, что далеко не все, кто обзванивает такие объявления, в итоге действительно заключают контракт.

«Реальных иностранных наемников очень мало, я лично ни одного до контракта не доводил», — уточнил вербовщик.

Сколько получают рекрутеры за каждого приведенного добровольца, какие планы по числу привлеченных контрактников должны выполнять госпредприятия и из каких регионов России чаще всего звонят желающие — в материале «Газеты.Ru».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
