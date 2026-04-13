Победитель выборов в Венгрии высказался о переговорах с Путиным. От «дружеского» диалога он отказался

Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что будет вести переговоры с Путиным

Партия «Тиса», победившая на парламентских выборах в Венгрии, заявила о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Ее лидер Петер Мадьяр подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским».

При этом он подчеркнул, что такие контакты не будут носить «дружеский» характер. Заявления прозвучали после поражения партии действующего премьер-министра Виктора Орбана, который занимал пост главы правительства более десяти лет.

В интервью венгерской газете Nepszava Мадьяр отметил, что Венгрии в любом случае придется поддерживать диалог с Москвой. Он связал это с географией и экономическими факторами, в первую очередь — с энергетикой.

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. Мы будем вести переговоры», — сказал он.

Мадьяр также заявил, что не намерен представлять интересы Украины в диалоге с Москвой.

«Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», — подчеркнул он.

Как прошли выборы

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Граждане страны выбирали 199 депутатов Национального собрания. По данным Национального избирательного бюро, участие в голосовании приняли более 5,8 млн человек.

По предварительным результатам, партия «Тиса» получила большинство мест и сможет сформировать правительство. Партия действующего премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» уступила оппозиции. Как пишет Reuters, это «переломный результат», который положил конец более чем десятилетнему доминированию Орбана. Агентство отмечает, что партия Мадьяра сумела мобилизовать протестный электорат и привлечь часть бывших сторонников «Фидес».

Власти Венгрии ранее обвиняли Евросоюз и Украину в попытках повлиять на исход выборов, тогда как оппозиция, напротив, заявляла о неравных условиях и доминировании провластных медиа. Politico отмечает, что кампания стала одной из самых поляризованных за последние годы.

Орбан признал поражение

Виктор Орбан признал поражение вскоре после публикации первых результатов голосования. В своем обращении он заявил, что «Фидес» уважает решение избирателей и поздравляет победителей. Он назвал исход выборов «ясным сигналом» от общества.

Орбан также отметил, что его партия продолжит политическую деятельность уже в статусе оппозиции. «Фидес» занимала доминирующее положение в венгерской политике с 2010 года, обеспечивая себе конституционное большинство в парламенте на протяжении нескольких созывов.

Как пишет El Pais, поражение Орбана стало одним из наиболее значимых политических событий в Центральной Европе последних лет. Издание отмечает, что за годы его правления Венгрия занимала особую позицию внутри ЕС, включая более тесные контакты с Россией и сдержанную позицию по Украине.