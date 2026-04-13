Трамп раскритиковал папу Римского и заявил, что тот в Ватикане благодаря ему

Трамп заявил, что ему не нужен папа Римский, который его критикует

Американский президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social раскритиковал папу Римского Льва XIV.

По словам политика, если бы его не было в Белом доме, понтифика бы не было в Ватикане (в прошлом году им стал 69-летний кардинал из США Роберт Фрэнсис Прево).

Трамп заявил, что не хочет, чтобы папа Римский считал, что Ирану нужно ядерное оружие.

«Мне не нужен папа, который считает ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу... И я не хочу, чтобы папа Римский критиковал президента Соединенных Штатов», — написал глава государства.

Накануне Лев XIV осудил «иллюзию всемогущества», которая, по его мнению, подпитывает американо-израильскую войну в Иране. Во время своей речи в базилике Святого Петра понтифик призвал прекратить боевые действия и перейти к решению конфликта мирным путем. Он также раскритиковал «идолопоклонство себе и деньгам» и «демонстрацию силы». Западные СМИ увидели в этой фразе обращение к президенту США.

В январе понтифик осудил «дипломатию, основанную на силе». Вскоре после этого президент РФ Владимир Путин отметил, что понятие «дипломатия» все чаще подменяется односторонними действиями, а вместо диалога звучит монолог тех, кто считает допустимым отдавать приказы.

Ранее папа Римский осудил призывы главы Пентагона воевать «за Иисуса».