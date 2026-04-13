Что нужно есть, чтобы победить рак яичников, рассказала врач

Врач Дианова: средиземноморская диета повышает шанс выжить при раке яичников на 35%
Соблюдение здоровой диеты связано с более высокой вероятностью выживания у женщин с раком яичников. Так, средиземноморская диета повышает шансы выжить на 30-35%, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«Ученые выяснили, что соблюдение здоровой диеты связано с более высокой вероятностью выживания. Пациентки, у которых баллы по альтернативному индексу здорового питания и средиземноморской диете были выше, показывали более хорошие показатели выживаемости, а именно, на 30-35% меньшую вероятность умереть по сравнению с теми, у кого баллы были ниже. Кроме того, пациентки, у которых в рационе было больше овощей, помидоров, орехов и семян, дольше оставались живы по сравнению с теми, у кого этих продуктов было меньше», — отметила Дианова.

Кроме того, по ее словам, диеты, богатые воспалительными компонентами (например, трансжирами — вредными жирами, которые содержатся в обработанных, мясных и молочных продуктах), могут быть связаны с худшими показателями выживаемости.

«Таким образом, мы имеем механизмы повышения выживаемости при раке яичников. Во-первых, включите овощи в каждый прием пищи. Правило тарелки гласит, что 2/4 от тарелки приходится, как раз на овощи и фрукты. Во-вторых, экспериментируйте с полезными перекусами на полдник. Это идеальное время, чтобы побаловать себя вкусняшкой с пользой для здоровья. Сочетание орехов или семян с фруктами, ягодами или сухофруктами. Кроме того, семена и орехи могут стать небольшим дополнением и основных приемов пищи. И сократите количество ультраобработанных продуктов, а также мясных обработанных и жирных молочных в вашем рационе», — заключила доктор.

