«Хезболла» выступила против переговоров Ливана и Израиля

В «Хезболле» заявили, что отвергают прямые переговоры Ливана и Израиля

Ливанское шиитское движение «Хезболла» выступает против прямых переговоров Ливана и Израиля. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы политического совета движения Махмуд Комати.

По его словам, прекращение огня в Ливане является заслугой Ирана. Комати отметил, что «Хезболла» не ожидает от переговоров с Израилем положительных результатов относительно Ливана.

«Мы категорически отвергаем прямые переговоры между Ливаном и израильским противником и совершенно их не принимаем», — сказал он.

Также представитель движения заявил, что именно жесткая позиция Исламской Республики заставила США и Израиль согласиться на переговоры по прекращению огня в Ливане. При этом Вашингтон и Тель-Авив пытаются представить ситуацию так, что инициаторами этих переговоров были они, подчеркнул Комати.

11 апреля источник телеканала Al Hadath сообщил, что переговоры Израиля и Ливана на уровне послов пройдут в Вашингтоне во вторник, 14 апреля. По словам собеседника СМИ, США гарантировали, что до этой даты ливанская столица Бейрут будет защищена от ударов.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Кроме Исламской Республики, Израиль, поддержавший американские удары, в ходе военных действий атаковал инфраструктуру проиранской «Хезболлы» на юге Ливана и начал там наступательную операцию.

Израиль согласился на перемирие с Ираном, но на Ливан оно не распространилось. На этом фоне, по данным СМИ, Вашингтон и Бейрут обратились к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с просьбой временно прекратить удары по территории Ливана до начала прямых переговоров.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил в связи с прекращением огня в регионе, что Москва с самого начала конфликта в Иране говорила о необходимости скорейшего перевода эскалации в мирное русло.

Ранее лидер «Хезболлы» заявил о продолжении войны с Израилем.