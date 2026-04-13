Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

«Хезболла» выступила против переговоров Ливана и Израиля

Shutterstock/FOTODOM

Ливанское шиитское движение «Хезболла» выступает против прямых переговоров Ливана и Израиля. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы политического совета движения Махмуд Комати.

По его словам, прекращение огня в Ливане является заслугой Ирана. Комати отметил, что «Хезболла» не ожидает от переговоров с Израилем положительных результатов относительно Ливана.

«Мы категорически отвергаем прямые переговоры между Ливаном и израильским противником и совершенно их не принимаем», — сказал он.

Также представитель движения заявил, что именно жесткая позиция Исламской Республики заставила США и Израиль согласиться на переговоры по прекращению огня в Ливане. При этом Вашингтон и Тель-Авив пытаются представить ситуацию так, что инициаторами этих переговоров были они, подчеркнул Комати.

11 апреля источник телеканала Al Hadath сообщил, что переговоры Израиля и Ливана на уровне послов пройдут в Вашингтоне во вторник, 14 апреля. По словам собеседника СМИ, США гарантировали, что до этой даты ливанская столица Бейрут будет защищена от ударов.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Кроме Исламской Республики, Израиль, поддержавший американские удары, в ходе военных действий атаковал инфраструктуру проиранской «Хезболлы» на юге Ливана и начал там наступательную операцию.

Израиль согласился на перемирие с Ираном, но на Ливан оно не распространилось. На этом фоне, по данным СМИ, Вашингтон и Бейрут обратились к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с просьбой временно прекратить удары по территории Ливана до начала прямых переговоров.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил в связи с прекращением огня в регионе, что Москва с самого начала конфликта в Иране говорила о необходимости скорейшего перевода эскалации в мирное русло.

Ранее лидер «Хезболлы» заявил о продолжении войны с Израилем.

 
Теперь вы знаете
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!