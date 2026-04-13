Трамп предстал в образе «целителя»

Трамп опубликовал свое изображение в роли целителя
Президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social опубликовал собственное изображение, на котором предстал в роли целителя.

На картинке глава государства кладет одну руку на лоб лежащего в кровати пациента. От его прикосновения вокруг головы мужчины появляется свет. В другой руке политика шар света. Главу государства и пациента окружают американский военный, медсестра, сторонник Трампа в его фирменной бейсболке и женщина с руками, сложенными в молитвенном жесте. На заднем фоне видны символы США — флаг, статуя Свободы и орел. В небе летят военные самолеты.

До этого американский президент раскритиковал в Truth Social папу Римского XIV. По мнению Трампа, если бы его не было в Белом доме, понтифика бы не было в Ватикане (в прошлом году папой стал 69-летний кардинал из США Роберт Фрэнсис Прево). Трамп заявил, что не хочет, чтобы папа Римский считал, что Ирану нужно ядерное оружие, и критиковал его самого.

Осенью 2024 года российский президент Владимир Путин назвал действующего американского лидера умным и достаточно опытным политиком и выразил готовность к диалогу с его администрацией.

Ранее Трамп опубликовал фото с собой в роли президента Венесуэлы.

 
