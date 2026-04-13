Россию впервые после пасхального перемирия атаковали БПЛА

Ростовскую область прошлой ночью атаковали беспилотники. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили их в Неклиновском районе. При этом, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано.

Этот налет БПЛА стал первым после окончания пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, с 16:00 11 апреля до 13 апреля. Российским военным было поручено быть начеку для предотвращения провокаций и любых агрессивных действий со стороны украинских военных.

Утром 12 апреля в министерстве обороны РФ заявили, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие более 1,9 тыс. раз. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня не только в нынешнем, но и в прошлом году.

Ранее в украинском городе прогремел взрыв после завершения перемирия.