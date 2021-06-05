Россия и Сербия обсуждают поставки «Суперджетов»

Москва и Белград возобновили обсуждение поставок самолетов SSJ100 в Сербию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российский Минпромторг.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ведомства Денис Мантуров встретился с вице-премьером России Юрием Борисовым и его коллегой по двустороннему межправкомитету — министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем.

«В ходе встречи стороны также обсудили прорабатываемую сделку по приобретению сербской стороной самолета «Суперджет», — сказали в Минпромторге.

В октябре 2019 года Россия сообщала, что флот национального авиаперевозчика Air Serbia может пополниться самолетами Sukhoi Superjet 100. В марте 2020 года стало известно, что Москва и Белград вернутся к переговорам летом, когда в Сербии будет сформировано новое правительство.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России появится импортозамещающий пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 new.