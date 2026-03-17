Венгрия приняла десятки тысяч украинских беженцев, обеспечив их едой, трудоустройством и доступом к образованию на украинском языке, в то время как Киев лишил этой возможности закарпатских венгров, пытается вовлечь Венгрию в войну и подорвать ее экономику. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

«В наших сердцах нет злобы к украинцам, я их понимаю. Я понимаю, что они хотят втянуть в свою войну как можно больше стран. Но мы им ничего не должны... Мы впустили их в Венгрию десятками тысяч. Мы дали им убежище, хлеб, работу. Мы распорядились открыть украиноязычные школы, чтобы их дети учились на родном языке. Это то, чего лишили наших венгров в Закарпатье», — подчеркнул Орбан на предвыборном митинге в Эгере.

Он добавил, что Венгрия должна «твердо и без эмоций» отвергать любые попытки Украины втянуть ее в этот конфликт.

«Они не могут просить нас отправлять наших детей на войну или уничтожать венгерскую экономику», — заключил Орбан.

Ранее Орбан заявлял о подготовке Евросоюза к войне с Россией и отправке войск на Украину.