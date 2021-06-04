Путин не ждет прорывов после встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин в интервью «Первому Каналу» заявил, что уверен в позитивном ключе предстоящей встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, однако не ждет прорывов во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона.

«Президент Байден — очень опытный человек, он всю жизнь в политике. Он опытный, я надеюсь, человек очень взвешенный, аккуратный. И очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе. Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы всех нас поразить своими результатами», — заявил Путин.

Ранее в Белом доме рассказали, что Байден намерен обсудить с Путиным.

До этого Белый дом назвал другие возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят «изрядное количество времени» на обсуждение вопросов стратегической стабильности.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.