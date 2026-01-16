ВС РФ уничтожили установку HIMARS ВСУ, бившую по Брянской области

Появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение артиллерийской системы HIMARS, принадлежащей украинской армии. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По данным канала, американская реактивная система залпового огня (РСЗО) была размещена в Черниговской области, в районе села Хлопяники, и использовалась для ведения огня по территории Брянской области. Для выведения ее из строя, согласно сообщению, были задействованы два высокоточных беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

В сообщении уточняется, что РСЗО была атакована во время движения по дороге, вскоре после того, как ее обнаружили на огневой позиции.

Первый БПЛА нанес повреждения установке, что заставило украинских военнослужащих покинуть её. Затем, как утверждает источник, второй дрон полностью уничтожил HIMARS.

Также стало известно, что ВС РФ несколькими фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 уничтожили переправу украинских войск через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново Харьковской области. Операцию помогли осуществить разведчики.

