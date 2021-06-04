Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предостерег от завышенных ожиданий в преддверии саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС.

«Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», — сказал он.

Песков подчеркнул, что встреча является «очень и очень важной», а также хорошим шагом на фоне плачевного состояния российско-американских отношений.

Ранее бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов, обозреватель Джед Баббин заявил, что в том случае, если цель предстоящего саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве заключается в восстановлении «предсказуемости и стабильности» между двумя государствами, то он не имеет никакого смысла.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.