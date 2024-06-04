В Чехии рассказали, когда избавятся от зависимости от российской нефти

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна сможет полностью избавиться от зависимости от поставок российской нефти максимум к середине 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после завершения проекта расширения трубопровода TAL, по которому в Чехию частично поступает нефть из Италии, Прага намерена обратиться в Еврокомиссию с просьбой отменить льготы на импорт российской нефти.

На данный момент технологическая модернизация TAL находится в активной стадии и должна завершиться к концу 2023 года, после чего последуют эксплуатационные испытания, сообщил Фиала во вторник после встречи с руководством государственной компании Mero. По его словам, реконструкция трубопровода позволит Чехии дополнительно получать 4 млн тонн нефти ежегодно.

В прошлом году чешские НПЗ в Литвинове и Кралупи-над-Влтавоу получили 7,4 млн тонн нефти, из которых 58% поступило из России по трубопроводу «Дружба». Остальное пришлось на поставки по немецкому трубопроводу IKL из Италии. После ввода ЕС эмбарго на российскую нефть в декабре 2022 года для поставок по «Дружбе» были сделаны временные исключения.

До этого в Праге заявляли о планах отказаться от закупок российской нефти в ближайшие месяцы. В Москве же предупреждали, что страны, присоединившиеся к санкциям против РФ, попадут в новую зависимость от дорогих энергоносителей, закупая их через посредников.

В конце мая стало известно, что ФРГ отменит сбор за хранение газа в своих хранилищах с соседей.

Ранее цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель.