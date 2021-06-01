Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении России

Глава МИД России Сергей Лавров предполагает, что у НАТО есть злонамеренные планы в отношении Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Североатлантический альянс нарушает заключенные договоренности. Министр уточнил, что одно из обязательств НАТО — это прекращение приближения к границам России.

«Уже даже не просто игнорируют, а когда мы предлагаем переподтвердить то, что было заявлено — например, принцип неделимости безопасности — что никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить. Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении РФ. Я хочу ошибаться», — сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией. Он выразил опасения относительно того, что за последние годы РФ много инвестировала в военные технологии, а также якобы желает использовать военную силу против своих соседей.