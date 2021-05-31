Макрон потребовал объяснений от США и Дании после сообщений о прослушке

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал объяснений от США и Дании после того, как в СМИ появилась информация, что Копенгаген помогал Вашингтону прослушивать европейских политиков. Об этом пишет ТАСС.

«Это неприемлемо между союзниками и еще менее приемлемо между союзниками и европейскими партнерами», — подчеркнул он.

До этого глава шведского оборонного ведомства Петер Хультквист потребовал от Минобороны Дании полный доклад относительно распространившейся в СМИ информации.

Накануне СМИ сообщили, что датские спецслужбы помогали американскому Агентству национальной безопасности (АНБ) подслушивать немецких политиков, в том числе канцлера Ангелу Меркель, президента Франка-Вальтера Штайнмайера и нынешнего кандидата от правящей Социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка.