В Совфеде назвали развешанные в Киеве плакаты «демонстрацией дремучей необразованности»

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Белик назвал размещенные украинским парламентарием в Киеве антироссийские билборды демонстрацией дремучей необразованности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил в своем Facebook, что он развесил в Киеве плакаты с оскорблениями в адрес Москвы. Билборды были размещены ко Дню Киева, который в этом году отмечался 30 мая. На них присутствовали надписи черным шрифтом: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали».

«Да, Киев стал праматерью русских городов, но благодарные русские потомки грудью не раз вставали на его защиту, чтобы на месте Крещатика жабы не квакали от безлюдья и заброшенности. А политики вроде этого депутата Рады всех завоевателей поклонами встречали, и ни один из них не взял оружие в руки для защиты родного города», — заявил депутат.

Ранее на киевских улицах в пяти разных местах были установлены пророссийские билборды. На плакатах был изображен местный предприниматель рядом с лозунгом, который гласит, что Россия является главным стратегическим партнером Украины.