«Поехал на речку, расчленил и сжег». Дагестанец расправился с сожительницей после продажи машины

Житель Дагестана Ражидин Яралиев убил свою сожительницу, расчленил и сжег ее останки. После убийства он безуспешно пытался скрыться от правоохранительных органов. На допросе Яралиев рассказал, за что расправился с 36-летней Мальвиной Магомедовой. Как выяснилось, он был неоднократно судим, в том числе за демонстрацию татуировки с символикой экстремистского движения.

В Дагестане жительница селения Джалган Мальвина Магомедова 23 января ушла из дома и не вернулась. Спустя почти неделю ее останки были обнаружены во время оперативно-разыскных мероприятий на окраине села Чухверкент в Сулейман-Стальском районе. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по республике.

По данным правоохранителей, труп Магомедовой сожгли. Подозреваемым в убийстве стал сожитель погибшей .

Telegram-канал Mash написал, что мужчина уже задержан и дал признательные показания.

«Сейчас подозреваемого везут на допрос. Сотрудники МВД уже выясняют мотивы его преступления», — проинформировал также Shot.

Данные о задержании подозреваемого позже подтвердила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из МВД по Республике Дагестан задержали подозреваемого в убийстве 36-летней жительницы селения Джалган, пропавшей 23 января. Он доставляется в следственные органы», — отметила Волк, не назвав имени задержанного.

Видео с допроса опубликовал Telegram-канал «Криминальная хроника». На кадрах мужчина, называющий себя Ражидином Яралиевым, в подробностях рассказывает о расправе над сожительницей:

«15 января продал машину сожительницы Мальвины. После продажи машины она начала требовать с меня деньги. Я позвонил ей, назначил встречу, поехал, ее забрал ночью, привез в свою квартиру и решил ее задушить. Задушил, убил, завернул в одеяло, вывез на улицу, закинул в багажник. И взял с собой нож. По пути, когда ехал в сторону речки, заехал на заправку, купил пять литров бензина. Поехал на речку, расчленил и сжег. И начал скрываться от сотрудников».

Машина была получена в приданое

По информации Mash, 28-летний Ражидин и 36-летняя Мальвина заключили мусульманский обряд бракосочетания – никах. Ими был получен в приданое автомобиль «Лада Приора». Незадолго до убийства мужчина продал машину за 600 тысяч рублей, что не понравилось сожительнице. В связи с этим Магомедова написала заявление об угоне.

Как сообщил Shot, Магомедова не была собственницей машины по документам, так как это был подарок от родственников. При этом, по информации канала, это была не «Лада Приора», а Hyundai Solaris. Яралиев якобы продал авто за 640 тысяч рублей, из которых 600 тысяч одолжил своему знакомому.

Что известно о подозреваемом и жертве

По данным СМИ, Ражидин Яралиев был многократно судим. Среди уголовных дел, по которым он был признан судом виновным, – угон, сбыт наркотических средств и хищение 117 тысяч рублей из чужой машины.

Еще один срок дагестанец получил за то, что, будучи сторонником экстремистского движения АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), имел на теле татуировки с его символикой и демонстрировал их сокамерникам .