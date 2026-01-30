«Легкие» и «обезжиренные» продукты заставляют нас больше есть и толстеть

Маркировки «легкий», «обезжиренный» или «с пониженной калорийностью» создают у потребителя ощущение безопасности продукта, однако с точки зрения пищевого поведения и физиологии они часто работают наоборот. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«Когда из продукта убирают жир, вместе с ним исчезают вкус и ощущение насыщения, поэтому производители компенсируют это сахаром, быстрыми углеводами, крахмалом и ароматизаторами. В результате калорийность может снижаться незначительно, а гликемическая нагрузка — наоборот, возрастать», — объяснила эксперт.

Проблема усугубляется психологическим эффектом так называемой разрешенной еды. Человек подсознательно позволяет себе есть больше, потому что продукт воспринимается как диетический и «не вредный». Порции увеличиваются, перекусы учащаются, контроль количества съеденного ослабевает. В итоге суммарная калорийность рациона за день легко превышает обычную, даже если каждый отдельный продукт формально считается «облегченным».

«С физиологической точки зрения обезжиренные продукты хуже насыщают. Жиры играют ключевую роль в формировании чувства сытости и замедляют опорожнение желудка. Когда их исключают, пища быстрее переваривается, уровень сахара в крови резко повышается и так же резко падает, провоцируя новый приступ голода уже через короткое время. Это формирует замкнутый круг постоянного перекуса и переедания», — добавила диетолог.

Дополнительный риск связан с тем, что длительное употребление «легких» продуктов искажает вкусовые привычки. Организм привыкает к сладкому и усиленному вкусу, а натуральная пища начинает казаться пресной. Это снижает качество рациона в целом и затрудняет контроль массы тела в долгосрочной перспективе.

С точки зрения эксперта, сами по себе «обезжиренные» продукты не являются причиной набора веса, но они создают условия, при которых человек ест чаще и больше, чем ему действительно нужно.

«Для поддержания здорового веса гораздо эффективнее ориентироваться не на маркетинговые надписи, а на состав продукта, размер порции и способность пищи давать устойчивое чувство насыщения», — резюмировала она.

