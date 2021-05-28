Путин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии

Президент России Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

27 мая Асад одержал победу на выборах, набрав 95,1%.

«Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под Вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов», — цитирует пресс-служба российского лидера.

Глава государства подчеркнул, что Россия и дальше готова помогать арабской республике, в том числе в борьбе с силами терроризма и экстремизма.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что «с большой помощью нашей страны» в Сирии удалось избежать катастрофы и сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов.

Евросоюз не признал итоги президентских выборов в Сирии, накануне это подчеркнул глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Министерство иностранных дел России назвало заявления ряда стран Запада о нелегитимности президентских выборов в Сирии, сделанные еще до проведения этих выборов, попыткой грубого политического давления для дестабилизации обстановки в арабской стране.