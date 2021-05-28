Лукашенко: СНГ подтвердил свою жизнеспособность в сложное время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СНГ вновь подтверждает свою жизнеспособность. Об этом лидер страны сказал на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества, сообщает БЕЛТА.

«Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время», — сказал Лукашенко.

По его словам, сегодня одним из незыблемых приоритетов внешней политики Белоруссии является развитие связей внутри объединения. Глава республики уточнил, что наиболее актуальные задачи Содружества были обозначены в программных документах белорусского председательства. Многие из них уже реализованы в рамках Союзного государства Белоруссии и России, подчеркнул Лукашенко.

Он также высказал мнение, что основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.

Ранее Александр Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности Белоруссии.