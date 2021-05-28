Международный комитет Совфеда поддержит денонсацию Договора по открытому небу

Международный комитет Совета федерации планирует поддержать денонсацию Договора по открытому небу на заседании в понедельник, 31 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы комитета Григория Карасина.

В этот день парламентарии рассмотрят закон о денонсации ДОН.

По его словам, на заседании будет присутствовать заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Карасин добавил, что сама палата рассмотрит закон 2 июня.

15 января Россия объявила о выходе из ДОН. 11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора, нижняя палата российского парламента поддержала инициативу единогласно. Решение о выходе России из соглашения было принято после того, как от договора отказалась американская сторона. При этом в Москве неоднократно заявляли о готовности пересмотреть свою позицию в случае возвращения США в соглашение.

Ранее в Министерстве иностранных дел России подтвердили, что Вашингтон оповестил Москву, что не станет возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН).