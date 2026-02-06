Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

ФБР заметило таинственную фигуру у камеры Эпштейна в ночь его смерти

ФБР заметило «вспышку оранжевого цвета» возле камеры Эпштейна в ночь его смерти
AP

Следователи, которые изучали записи с камер наблюдения, сделанные в ночь смерти скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна в 2019 году, заметили оранжевую фигуру рядом с его камерой. Это следует из анализа видеозаписи Федерального бюро расследований (ФБР), опубликованного министерством юстиции США.

На видеозаписи запечатлена «вспышка оранжевого цвета», движущаяся вверх по лестнице нижнего яруса. По данным ФБР, это мог быть один из заключенных в оранжевой робе.

30 января минюст США сообщил о публикации последних документов из досье Эпштейна. Замминистра Тодд Бланш сообщил, что обнародованы свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков. По его словам, некоторые фото и видео были сделаны либо самим Эпштейном, либо его окружением.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее хранитель архива Эпштейна заметил странный принцип выбора властей в США.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!