ФБР заметило таинственную фигуру у камеры Эпштейна в ночь его смерти

Следователи, которые изучали записи с камер наблюдения, сделанные в ночь смерти скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна в 2019 году, заметили оранжевую фигуру рядом с его камерой. Это следует из анализа видеозаписи Федерального бюро расследований (ФБР), опубликованного министерством юстиции США.

На видеозаписи запечатлена «вспышка оранжевого цвета», движущаяся вверх по лестнице нижнего яруса. По данным ФБР, это мог быть один из заключенных в оранжевой робе.

30 января минюст США сообщил о публикации последних документов из досье Эпштейна. Замминистра Тодд Бланш сообщил, что обнародованы свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков. По его словам, некоторые фото и видео были сделаны либо самим Эпштейном, либо его окружением.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

