Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Названа самая доступная рыба в стране

Президент АДМ Буглак: минтай является самой доступной рыбой в России
Evgeny Tomeev/Shutterstock/FOTODOM

Минтай является уникальным источником белка, так как он не выращивается искусственно и при этом доступнее другой рыбы. Об этом РИА Новости рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

По его словам, в минтае содержится «дикий», природный белок, который был выращен без участия человека.

Буглак добавил, что в России данный вид рыбы входит в топ самых доступных по цене. Также она является диетической, потому что в ней на 100 грамм продукта содержится 20 грамм белка и 1 грамм жира.

Эксперт рассказал, что минтай является универсальным для переработки, его можно использовать для производства линейки продуктов, например, филе, продукция в панировке, полуфабрикатов и специй.

Президент АДМ отметил, что доля минтая в национальном вылове превышает 40%. В прошлом году российские рыбаки установили рекорд, добыв 2,2 миллиона тонн минтая, заключил эксперт.

4 февраля Буглак рассказал, что в 2025 году объем поставок продукции из минтая на российский рынок достиг рекордных 271 тыс. тонн, что на 7% больше показателя 2024 года.

Ранее россиян предупредили о подорожании мяса и рыбы из-за пошлин США.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!