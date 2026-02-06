Названа самая доступная рыба в стране

Минтай является уникальным источником белка, так как он не выращивается искусственно и при этом доступнее другой рыбы. Об этом РИА Новости рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

По его словам, в минтае содержится «дикий», природный белок, который был выращен без участия человека.

Буглак добавил, что в России данный вид рыбы входит в топ самых доступных по цене. Также она является диетической, потому что в ней на 100 грамм продукта содержится 20 грамм белка и 1 грамм жира.

Эксперт рассказал, что минтай является универсальным для переработки, его можно использовать для производства линейки продуктов, например, филе, продукция в панировке, полуфабрикатов и специй.

Президент АДМ отметил, что доля минтая в национальном вылове превышает 40%. В прошлом году российские рыбаки установили рекорд, добыв 2,2 миллиона тонн минтая, заключил эксперт.

4 февраля Буглак рассказал, что в 2025 году объем поставок продукции из минтая на российский рынок достиг рекордных 271 тыс. тонн, что на 7% больше показателя 2024 года.

Ранее россиян предупредили о подорожании мяса и рыбы из-за пошлин США.