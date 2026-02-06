Размер шрифта
Переехавшая жить в Сочи россиянка описала город одним словом

Переехавшая жить на курорт Краснодарского края россиянка описала его как «тупик»
JulyNov/Shutterstock/FOTODOM

Тревел-блогер Елена Лисейкина пообщалась с россиянкой, которая переехала жить на курорт Краснодарского края, и узнала о его недостатках. Подробности она опубликовала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Сочи — это тупик», — сказала женщина.

Она отметила, что в муниципалитет ведет только одна дорога, из-за чего пробку в этом месте объехать нельзя. Кроме того, отметила собеседница Лисейкиной, из-за частых селей и других происшествий город может оказаться полностью отрезанным от внешнего мира.

По ее словам, дожди превращают дороги Сочи в реки, а высокая влажность наблюдается здесь постоянно.

«Все быстро отсыревает, плесень появляется и в новых квартирах с хорошим ремонтом. Это не потому, что хозяева плохо убираются, а просто особенность климата», — добавила блогер.

Среди минусов жизни в городе путешественница назвала сезонность. Она пожаловалась, что летом улицы города заполняют толпы туристов, а в осенне-зимний период жизнь на курорте не отличается от других городов.

«Ты успеваешь привыкнуть к спокойствию и воспринимать его как норму, потом несколько месяцев живешь в совершенно другом городе», — сказала жительница Сочи.

До этого сообщалось, что в сочинском селе дети каждый день рискуют жизнью, переходя аварийный подвесной мост через горную реку Мзымту, чтобы добраться до школы.

Ранее в Сочи сошел оползень и перекрыл дороги.
 
