Мужчины в России все чаще уменьшают грудь и меняют форму ушей

Пластический хирург Снигирь: в России растет спрос на уменьшение груди у мужчин

Мужчины все чаще приходят к пластическому хирургу не за новым лицом, а за точечными правками, которые сложно заметить со стороны, рассказал пластический хирург, действительный член РОПРЭХ, член Комитета по здравоохранению ОП ЕАЭС Олег Снигирь. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт уточнил, что именно мужчины хотят изменить в себе в последние годы.

По словам Снигиря, у пациентов-мужчин есть общая черта. Большинство из них просят максимально естественный результат, который незаметен окружающим.

«Мужчинам важно не переделать себя, а вернуть комфорт, например, в общении, спорте или ношении любимой одежды, — прокомментировал собеседник издания. — Поэтому часто от них я слышу такие фразы: «Уберите то, что мешает мне комфортно жить».

И одним из самых неожиданных запросов на пластику у мужчин хирург назвал уменьшение груди. Он отметил, что многие до последнего списывают проблему на лишний вес, но в итоге все равно приходят в клинику пластической хирургии.

«Человек может годами выбирать одежду потемнее, избегать бассейна и спорта без футболки, а потом в какой-то момент решает вопрос раз и навсегда», — сказал Снигирь.

Также часто мужчины хотят исправить форму ушей, продолжил эксперт. Известно, что дети с оттопыренными ушами часто подвергаются насмешкам сверстников, поэтому, став взрослыми, обладатели выдающихся ушных раковин становятся пациентами пластических хирургов, констатировал специалист.

И, наконец, еще одним трендом мужской пластики Снигирь назвал формирование мужественного профиля. Клиенты хотят сделать подбородок или среднюю треть лица более выраженными, чтобы черты выглядели собраннее.

При этом хирург добавил, что на мужской эстетике в целом сказываются общие тенденции рынка. Например, растет интерес к процедурам и операциям, которые дают заметный, но «негромкий» эффект, а доля мужских обращений в эстетической медицине и хирургии в последние годы продолжает увеличиваться.

