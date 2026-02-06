Гладков рассказал о режиме работы школ и детсадов в Белгороде после атаки ВСУ

Гладков: школы и детсады в Белгороде перевели на обычный режим после атаки ВСУ

Школы и детские сады в Белгороде перевели на обычный режим работы после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что аварийные бригады работали всю ночь и до сих пор продолжают ликвидировать последствия обстрелов. По словам Гладкова, специалисты пытаются восстановить подачу электричества, тепла и воды в квартиры и дома жителей Белгорода, не щадя своих жизней и не думая о личной безопасности.

«На сегодняшний день нам не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде. Еще раз повторюсь, восстановительные работы продолжаются. Работа школ, детских садов — в обычном, обязательном режиме», — рассказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в течение дня планирует посетить объекты, подключенные к генераторам. Гладков собирается проверить работу оборудования, а также встретиться с коллективами учреждений — обсудить с ними готовность к работе в новом формате и принять дополнительные решения в случае необходимости.

В ночь на 6 февраля ВСУ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Белгороде и пяти округах. Среди них — Борисовский, Ракитянский, Яковлевский, Грайворонский и Белгородский. Гладков заявил, что аварийные бригады оперативно прибыли на места происшествий.

Ранее школы и колледжи в 10 округах Белгородской области перевели на дистанционный формат работы.