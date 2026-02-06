Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Гладков рассказал о режиме работы школ и детсадов в Белгороде после атаки ВСУ

Гладков: школы и детсады в Белгороде перевели на обычный режим после атаки ВСУ
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Школы и детские сады в Белгороде перевели на обычный режим работы после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что аварийные бригады работали всю ночь и до сих пор продолжают ликвидировать последствия обстрелов. По словам Гладкова, специалисты пытаются восстановить подачу электричества, тепла и воды в квартиры и дома жителей Белгорода, не щадя своих жизней и не думая о личной безопасности.

«На сегодняшний день нам не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде. Еще раз повторюсь, восстановительные работы продолжаются. Работа школ, детских садов — в обычном, обязательном режиме», — рассказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в течение дня планирует посетить объекты, подключенные к генераторам. Гладков собирается проверить работу оборудования, а также встретиться с коллективами учреждений — обсудить с ними готовность к работе в новом формате и принять дополнительные решения в случае необходимости.

В ночь на 6 февраля ВСУ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Белгороде и пяти округах. Среди них — Борисовский, Ракитянский, Яковлевский, Грайворонский и Белгородский. Гладков заявил, что аварийные бригады оперативно прибыли на места происшествий.

Ранее школы и колледжи в 10 округах Белгородской области перевели на дистанционный формат работы.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!