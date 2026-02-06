В Британии заявили, что Каллас «бьется в истерике» из-за заявлений Зеленского

Глава европейской дипломатии Кая Каллас и другие дипломаты ЕС могли разозлиться из-за интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал французскому телеканалу France 2. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский наговорил много лишнего, и я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский», — сказал он.

По мнению эксперта, теперь украинскую сторону «ждет жуткая картина мести».

Также Меркурис отметил, что Зеленский во время интервью сделал несколько противоречивых заявлений. Например, украинский президент значительно занизил число потерь у ВСУ.

Также Зеленский в этом интервью выразил надежду, что российско-украинский конфликт удастся завершить менее чем через год. Вместе с тем он заявил, что конфликт имеет для Украины «экзистенциальный характер», поскольку речь идет о независимости.

