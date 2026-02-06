Назван минимальный срок выработки мирного документа по Украине

ТАСС: разработка мирного документа по Украине займет не менее 1,5 месяца

Выработка мирного документа в рамках переговоров по урегулированию конфликта между РФ и Украиной займет как минимум 1,5 месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника агентства, участники переговорного процесса в настоящее время выполняют многоплановую и поэтапную работу. Однако они вряд ли смогут разработать мирный документ по Украине всего за месяц, отметил он.

«Только при нормальном настрое всех сторон, готовности сразу ликвидировать кардинальные расхождения — это не менее 1,5 месяца, а так — времени, конечно, уйдет больше», — сказал источник, рассуждая о сроках выработки мирного документа.

4 и 5 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялся второй раунд трехсторонних переговоров делегаций РФ, США и Украины. Группу переговорщиков от Москвы на встречах возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков. Киев направил в Абу-Даби руководителя офиса главы государства Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и иных чиновников. Вашингтон представляли специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер.

Как рассказал Уиткофф, переговоры в ОАЭ прошли конструктивно. Сторонам удалось обсудить «методы имплементации в случае прекращения огня и мониторинг за его соблюдением», уточнил он.

