В США объяснили появление более ста немецких танков у границ России

Обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу объяснил появление 105 немецких танков на границе с Россией.
По его словам, 105 танков, которые Германия перебрасывает в Литву на границу с Белоруссией, — это часть плана НАТО OPLAN DEU по возможной войне с РФ, в которой центральная роль отводится Берлину.
«В прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона в рамках наращивания военного присутствия, в результате которого к 2027 году в балтийской стране могут разместить более 5000 военных», — говорится в статье.
Наращивание сил ФРГ в странах Балтии называется крупнейшим постоянным размещением военнослужащих Германии за рубежом после Второй мировой войны.
«Размещение войск в Литве призвано сдержать Россию и обеспечить Германии время для ответа в случае вторжения РФ», — указал обозреватель.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готовит свою страну к войне.
Ранее в США заговорили о ядерной войне после отмены ДСНВ.