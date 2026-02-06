В США объяснили появление 105 танков Германии у российских границ

Обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу объяснил появление 105 немецких танков на границе с Россией.

По его словам, 105 танков, которые Германия перебрасывает в Литву на границу с Белоруссией, — это часть плана НАТО OPLAN DEU по возможной войне с РФ, в которой центральная роль отводится Берлину.

«В прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона в рамках наращивания военного присутствия, в результате которого к 2027 году в балтийской стране могут разместить более 5000 военных», — говорится в статье.

Наращивание сил ФРГ в странах Балтии называется крупнейшим постоянным размещением военнослужащих Германии за рубежом после Второй мировой войны.

«Размещение войск в Литве призвано сдержать Россию и обеспечить Германии время для ответа в случае вторжения РФ», — указал обозреватель.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готовит свою страну к войне.

