Назван главный авторитет для российских мужчин

Мама является для российских мужчин большим авторитетом, чем супруга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

В публикации отмечается, что матерей российские мужчины называют авторитетной фигурой в 31% случаев. Жену в таком ключе упоминали 26% опрошенных.

Самыми близкими людьми россияне называют матерей (27%) и мужей/жен (26%), детей в качестве самых близких назвали 18% опрошенных.

Среди женщин поровну тех, кто называет самыми близкими людьми мужей и детей (по 26%). Мать близка 23% россиянок.

До этого психолог Ольга Мануковская рассказала, что россияне в возрасте до 35 лет в среднем живут вместе два-три года до официального вступления в брак, а те, кто постарше, женятся раньше.

По ее словам, данные о средней совместной продолжительности до создания официальной семьи подтверждаются статистикой за 2024-26 годы. В большей степени жить вместе без похода в ЗАГС типично для молодежи, пояснила психолог.

Ранее в Госдуме указали на изменение в образе жизни российской молодежи.