Тонну ядовитого вещества разлили на главной площади Владивостока. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры одного из жителей города с места происшествия.

По информации канала, ЧП произошло в центре города, на площади Борцов за свободу. Уточняется, что в нескольких десятках метров от разлива ядовитого вещества находится правительство Приморского края. На видео, которое снял очевидец, можно увидеть четыре контейнера, один из которых наполовину пуст, другой — полностью. Мужчина на записи пояснил, что в них был антифриз.

Как стало известно журналистам, подрядчик убирал каток и «расплекал антифриз из контейнеров». Жители Владивостока беспокоятся из-за вредного воздействия вещества на организм. Особое волнение вызывает тот факт, что на этом месте летом находится пешеходный фонтан, где резвятся дети.

В Amur Mash сообщили, что местные власти в курсе ситуации и пообещали навести порядок.

Антифриз — это высокотоксичное вещество, которое при длительном воздействии на организм может привести к серьезному отравлению и даже летальному исходу. Токсическое действие этиленгликоля обусловлено его метаболизмом в печени: под воздействием ферментов он превращается в токсичные вещества — гликолевую и щавелевую кислоты. Эти вещества вызывают повреждение различных органов и систем, в первую очередь почек, нервной и сердечно-сосудистой системы.

