МИД Швейцарии: площадку для встречи Байдена и Путина выберут США и РФ

Официальный представитель постоянного представительства Швейцарии при Отделении ООН в Женеве Паола Серезетти заявила о том, что швейцарские дипломаты оказывают содействие в выборе в Женеве площадки для проведения саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в государстве нет позиции на этот счет.

«Это будет решение делегаций. Это решают российская и американская миссия — не мы. Мы просто помогаем, но решают они сами», — сказала Серезетти.

Ранее стало известно, что президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Джо Байден предложил Владимиру Путину провести личную встречу в третьей стране во время телефонного разговора, который состоялся в апреле текущего года. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.