«Ъ»: после саммита Путина и Байдена ожидается «локальное потепление»

После встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в двусторонних отношениях стран ожидается «локальное потепление», пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российских государственных структурах.

По данным источников, главы стран могут прийти к договоренностям в сфере стратегической стабильности и в вопросах работы дипломатических миссий.

Так, собеседники издания ожидают, что по итогам саммита Россия и США могут договориться о перезапуске регулярного диалога в сфере стратстабильности и контроля над вооружениями, могут быть созданы профильные рабочие группы.

Кроме того, источники считают, что лидеры государств объявят о намерении решить вопрос с функционированием дипломатических миссий, которое остается затрудненным после отъезда послов Анатолия Антонова и Джона Салливана в родные страны на консультации.

При этом в российских государственных структурах также предполагают, что президенты могут найти общий язык по ряду вопросов, связанных с региональными конфликтами. В частности, речь идет об иранской ядерной сделке, урегулировании ядерной проблемы КНДР и ситуации в Афганистане.

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки назвала возможные темы переговоров. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также рассказал об ожиданиях России от встречи глав государств.